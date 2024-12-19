Ранее в СМИ появилась информация, что петербургский "Зенит" рассматривает кандидатуру 23-летнего футболиста для укрепления собственного состава в зимнее трансферное окно.
Александр Сильянов является воспитанником московского ЦСКА. В 2019 году перебрался в структуру московского "Локомотива". Его действующее соглашение с "железнодорожниками" рассчитано на срок до конца сезона-2025/26. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего футболиста в 6 млн евро.
В текущем сезоне Александр Сильянов в составе "Локомотива" в общей сложности принял участие в 24 официальных матчах, в которых отдал 1 голевую передачу и получил 2 желтые карточки.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
Стала известна минимальная цена "Локомотива" для продажи Сильянова
По информации СМИ, московский "Локомотив" не намерен продавать защитника Александра Сильянова дешевле, чем за 10 млн евро.
Фото: ФК "Локомотив"