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Бояринцев: своим голом "Зениту" Дзюба окупил свой переход в "Акрон"

Главный тренер волгоградского "Ротора" Денис Бояринцев поделился своим мнением о выступлении в первой части текущего сезона нападающего тольяттинского "Акрона".
Фото: ФК "Акрон"
"Он не всегда играл, но самый важный гол этой части он забил. Забил "Зениту" в своей манере. Уже этим он окупил свой переход в "Акрон". Видно, что Артем находится в хорошей форме. Ему надо избежать всяких болячек, травм, сохранить спортивное здоровье, всё остальное у него есть. Он не потерял в своем мастерстве", - приводит слова Бояринцева "Матч ТВ".

Артём Дзюба в сентябре 2024 года в статусе свободного агента подписал однолетний контракт с тольяттинским "Акроном". После перехода 36-летний нападающий в составе новой команды в общей сложности принял участие в 11 официальных матчах, в которых забил в ворота соперников 3 гола и отдал партнерам по команде 3 голевые передачи.

В частности, Дзюба 7 декабря в матче 18-го тура РПЛ с петербургским "Зенитом" забил победный гол (тольяттинцы выиграли со счётом 2:1).

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