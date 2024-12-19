"Я очень уважаю Осинькина. Как к тренеру, у меня к нему нет вопросов. Но раньше если он получал определенную зарплату, а потом Азаров решил платить ему 10 миллионов. Я спросил: "Дмитрий Игоревич, а у вас всё в порядке? Или у нас так много денег?" Он ответил, что это его решение", - приводит слова Милеева "Матч ТВ".
Игорь Осинькин занимает пост главного тренера самарских "Крыльев Советов" с июля 2020 года. Под его руководством футбольный клуб в первый же сезон выиграл первенство ФНЛ, вернулся в Российскую Премьер-Лигу (где до сих пор принимает участие) и дошёл до финала Кубка России.
Дмитрий Азаров занимал должность губернатора Самарской области с сентября 2018 г. по мая 2024 г. Вместо него регион возглавил Вячеслав Федорищев.
В "Крыльях" рассказали о зарплате Осинькина: экс-губернатор Азаров решил платить 10 млн, ответив, что это его решение
Член совета директоров "Крыльев Советов" и депутат Самарской губернской Думы Александр Милеев рассказал о назначении бывшей главой региона Дмитрием Азаровым зарплаты главному тренеру Игорю Осинькину.
Фото: ФК "Крылья Советов"