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В "Ахмате" ответили на слухи о возможном трансфере полузащитника "Спартака"

Гендиректор "Ахмата" Ахмед Айдамиров рассказал, что клуб не обращался в "Спартак" по поводу возможного перехода в грозненскую команду полузащитника красно-белых Даниила Зорина.
Фото: ФК "Спартак"
- Мы не контактировали со "Спартаком" по поводу Зорина. Давайте слухи не будет комментировать, когда мы что-то сделаем, то вы узнаете это на официальном сайте нашего клуба, - передает слова гендиректора грозненского клуба "Матч ТВ".

20-летний футболист "Спартака" в этом сезоне выходил на поле в 10 матчах, в которых смог дважды поразить ворота соперников и трижды ассистировать партнерам. Его контракт со "Спартаком" рассчитан до лета 2026 года, трансферная стоимость футболиста оценивается в 700 тысяч евро.

"Спартак" с 37 очками в активе занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. "Ахмат", набравший в 18 турах 13 баллов, занимает предпоследнее, 15 место в чемпионате России.

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