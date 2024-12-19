В "Ахмате" ответили на слухи о возможном трансфере полузащитника "Спартака"

- Мы не контактировали со "Спартаком" по поводу Зорина. Давайте слухи не будет комментировать, когда мы что-то сделаем, то вы узнаете это на официальном сайте нашего клуба, - передает слова гендиректора грозненского клуба "Матч ТВ".
20-летний футболист "Спартака" в этом сезоне выходил на поле в 10 матчах, в которых смог дважды поразить ворота соперников и трижды ассистировать партнерам. Его контракт со "Спартаком" рассчитан до лета 2026 года, трансферная стоимость футболиста оценивается в 700 тысяч евро.
"Спартак" с 37 очками в активе занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. "Ахмат", набравший в 18 турах 13 баллов, занимает предпоследнее, 15 место в чемпионате России.