- Очень надеюсь, что Россия вскоре вернется в еврокубки. Играть в команде на уровне Лиги чемпионов - это моя мечта, поэтому я в "Зените", - цитирует футболиста Metaratings.
Мантуан выступает за клуб с берегов Невы с 2022 года. На счету бразильца 91 матч в составе сине-бело-голубых, в которых ему удалось записать на свой счет 13 голов и 12 голевых передач. Контракт Мантуана с "Зенитом" рассчитан до лета 2027 года.
"Зенит" в 18 турах текущего сезона РПЛ набрал 39 очков и идет на втором месте в турнирной таблице. В первом матче после зимнего перерыва "Зенит" встретится с ЦСКА.
Мантуан: очень надеюсь, что Россия вскоре вернется в еврокубки
Бразильский легионер "Зенита" Густаво Мантуан надеется, что российские клубы в ближайшем будущем будут допущены к еврокубковым турнирам.
Фото: ФК "Зенит"