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Гендир "Пари НН": Эктов - лидер нашего клуба. Хотим выкупить его из "Краснодара"

Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов высказался об игре защитника Александра Эктова.
Фото: ФК "Пари НН"
"Саша — лидер нашего клуба, он очень нам нравится, наши болельщики довольны им. Выкуп? Мы бы хотели этого, будем общаться с "Краснодаром" по этому поводу. Но сейчас рано говорить о чем-то конкретном", - цитирует Мелик-Гусейнова "РБ Спорт".

Александр Эктов выступает за "Пари НН" на правах аренды - права на футболиста принадлежат "Краснодару". В текущем сезоне защитник провел во всех турнирах 15 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч и 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 800 тысяч евро.

После 18-ти сыгранных туров команда Виктора Гончаренко располагается на 12-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 16-ю набранными очками.

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