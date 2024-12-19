«Если клубы готовы заплатить те деньги, которые прописаны в контрактах у Бителло и Чавеса, «Динамо» никуда не денется и отпустит их. Уход Чавеса и Бителло — это потеря для «Динамо». Их взаимодействие с Фоминым позволяет ему демонстрировать высокий уровень. Один отбирает мяч, другой продвигает его вперед, а Фомин дирижирует игрой.
Хочется верить, что они останутся, и «Динамо» продолжит борьбу за чемпионство», — цитирует Орещука «РБ Спорт».
В текущем сезоне Чавес принял участие в 12 матчах РПЛ, забил два гола и отдал две результативные передачи. Летом 2023 года он перешёл в московское «Динамо» за 6,5 миллионов евро. По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 28-летнего игрока составляет 9 миллионов евро.
Бителло же провёл 15 матчей, забил один гол и отдал девять результативных передач. В сентябре 2023 года его приобрели за 10 миллионов евро. Согласно информации Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего бразильца на данный момент составляет 12 миллионов евро.
По сообщениям зарубежных СМИ, интерес к игрокам проявляют «Ботафого» и «Гвадалахара».
Орещук: уход Чавеса и Бителло — это потеря для "Динамо"
Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказал своё мнение о потенциальном уходе из команды Бителло и Луиса Чавеса.
Фото: ФК "Динамо"