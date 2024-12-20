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Дюков: в 2025 году ожидаю положительных изменений по вопросу допуска наших команд

Президент РФС Александр Дюков заявил, что в будущем году ждет возвращения сборной России и российских команд на международную арену.
Фото: РФС
- В следующем году я ожидаю положительных изменений по вопросу допуска наших команд, и принятие решений по тому, чтобы все наши команды играли в 2025 году в официальных турнирах. Допуск в индивидуальных видах спорта — хороший знак.

Напомним, сборная России, отстраненная от международных турниров, оставила за собой 34-ю строчку в рейтинге ФИФА по итогам уходящего, 2024 года. В этом году подопечные Валерия Карпина сыграли пять товарищеских матчей, в которых одержала только победы с общим счетом 26:0. Соперниками российской национальной сборной были команды Сербии, Белоруссии, Вьетнама, Брунея и Сирии.

Источник: "Чемпионат"

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