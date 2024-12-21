"Конечно это реально. Тот результат, который он показал в последних 5-6 турах... Редко бывает так, так что те показатели, как нападающего наглядно демонстрируют, что он умеет забивать", - цитирует Гладилина Vprognoze.
Ранее в СМИ появилась информация, что в трансфере нападающего московского "Спартака" Манфреда Угальде заинтересован ряд топ-клубов чемпионата Англии.
В этом сезоне костариканец провел за красно-белых во всех турнирах 22 матча и записал на свой счет 16 забитых мячей и 3 голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 15 миллионов евро, контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2028 года.
Гладилин считает реальным интерес "Манчестер Сити" к Угальде
Экс-игрок "Спартака" Валерий Гладилин высказался о возможном переходе Манфреда Угальде в АПЛ.
Фото: ФК "Спартак"