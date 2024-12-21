— Если в 2025 году нас вернут, но при условии нейтрального статуса, вы на это согласитесь?
— Это будет не моё решение, а решение исполкома. Если говорить о моём мнении, то надо бороться за то, чтобы играть под своим флагом и гимном, - цитирует Дюкова "Чемпионат".
Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что около 70 процентов европейских стран поддерживают возвращение национальной команды России и российских клубов на международные турниры. Напомним, что Россия отстранена от турниров ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.
В 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей и одержала пять сухих побед. В ноябре команда Валерия Карпина разгромила в Краснодаре национальную команду Брунея (11:0) - эта победа стала самой крупной в истории сборной России. Также в ноябре сборная России одержала победу над Сирией со счетом 4:0.
Дюков высказался о нейтральном статусе сборной России в случае снятия бана
Глава РФС Александр Дюков высказался о нейтральном статусе для сборной России.
Фото: РФС