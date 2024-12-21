"Думаю, что "Спартак" — теневой фаворит в борьбе за чемпионство. По потенциалу они 100% будут бороться за первую тройку. "Зенит", "Краснодар" и "Спартак". При Станковиче видны улучшения. Команда провела качественную селекцию и обладает хорошим подбором футболистов", - цитирует Гацкана "Чемпионат".
После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками. Лидирует в турнирной таблице "Краснодар", имеющий в своем активе 39 очков.
Напомним, что этим летом красно-белые возглавил Деян Станкович, который ранее работал в венгерском "Ференцвароше", сербской "Црвене Звезде" и итальянской "Сампдории". Команда сербского специалиста сыграет на выезде с тольяттинским "Акроном" в 1/4 финала Пути регионов Кубка России.
Гацкан: "Спартак" - теневой фаворит в борьбе за чемпионство
Бывший российский футболист Александр Гацкан высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"