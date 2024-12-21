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Широков: кто должен стать спортивным директором "Спартака"? Я!

Бывший футболист "Спартака" Роман Широков заявил о готовности стать спортивным директором клуба.
Фото: сборная России
- Кто должен стать спортивным директором "Спартака"? Я! Я готов. У меня есть образование, опыт, российский футбол я немного знаю, чуть лучше, чем Амарал. Что бы я сделал на посту спортивного директора? Главное, ничего не ломать.

Напомним, ранее Роман Широков уже занимал аналогичную позицию в подмосковных "Химки" и столичном "Динамо". Также он был генеральным директором в раменском "Сатурне".

10 ноября Томаш Амарал, спортивный директор "Спартака", покинул свой пост. На данный момент эта должность в клубе остается свободной.

Источник: "СЭ"

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