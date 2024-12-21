- Кто должен стать спортивным директором "Спартака"? Я! Я готов. У меня есть образование, опыт, российский футбол я немного знаю, чуть лучше, чем Амарал. Что бы я сделал на посту спортивного директора? Главное, ничего не ломать.
Напомним, ранее Роман Широков уже занимал аналогичную позицию в подмосковных "Химки" и столичном "Динамо". Также он был генеральным директором в раменском "Сатурне".
10 ноября Томаш Амарал, спортивный директор "Спартака", покинул свой пост. На данный момент эта должность в клубе остается свободной.
Источник: "СЭ"
Широков: кто должен стать спортивным директором "Спартака"? Я!
Бывший футболист "Спартака" Роман Широков заявил о готовности стать спортивным директором клуба.
Фото: сборная России