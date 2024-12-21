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Источник: Гафин, Медведев, Айдамиров и Арутюнянц претендуют на три места в исполкоме РФС от РПЛ

Завершился процесс выдвижения кандидатов от российской Премьер-лиги в состав исполкома Российского футбольного союза.
Фото: РФС
В настоящее время в составе исполкома РФС от РПЛ присутствуют три представителя: Ахмед Айдамиров из "Ахмата", Арташес Арутюнянц из "Ростова" и Борис Ротенберг ("Сочи"), который был избран, когда команда еще выступала в РПЛ. Евгений Гинер и Леонид Федун были включены в состав органа по квоте президента российского футбольного союза.

Согласно Уставу РФС, лига также сохраняет квоту в три представителя.

По информации источника, на данный момент на выборы в исполком претендуют четыре кандидата: Айдамиров и Арутюнянц, а также глава совета директоров московского "Динамо" Дмитрий Гафин и председатель правления "Зенита" Александр Медведев.

Источник: "РБ Спорт"

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