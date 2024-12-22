- Очень понравился нападающий "Спартака" Угальде. Мне кажется, что это открытие сезона. Если будет играть так и дальше, может помочь команде и за счёт "Спартака" сделает себе хороший контракт где-то здесь или в Европе, - передает слова бывшего футболиста "Ростова" "Чемпионат".
Угальде в текущем сезоне РПЛ выходил на поле в 18 матчах, в которых ему удалось 15 раз поразить ворота соперников и сделать три результативные передачи на партнеров. Угальде занимает первое место в списке лучших бомбардиров РПЛ в этом сезоне. Контракт костариканского игрока с красно-белыми рассчитан до лета 2028 года.
"Спартак" с 37 баллами в активе располагается на третьей позиции в таблице РПЛ. После зимней паузы красно-белые на своем поле примут "Оренбург", матч пройдет в марта 2025 года.
Гацкан назвал форварда "Спартака" Угальде открытием сезона
Экс-игрок "Ростова" Александр Гацкан считает форварда "Спартака" Манфреда Угальде открытием этого сезона РПЛ.
Фото: Официальный сайт РПЛ