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Гацкан назвал форварда "Спартака" Угальде открытием сезона

Экс-игрок "Ростова" Александр Гацкан считает форварда "Спартака" Манфреда Угальде открытием этого сезона РПЛ.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Очень понравился нападающий "Спартака" Угальде. Мне кажется, что это открытие сезона. Если будет играть так и дальше, может помочь команде и за счёт "Спартака" сделает себе хороший контракт где-то здесь или в Европе, - передает слова бывшего футболиста "Ростова" "Чемпионат".

Угальде в текущем сезоне РПЛ выходил на поле в 18 матчах, в которых ему удалось 15 раз поразить ворота соперников и сделать три результативные передачи на партнеров. Угальде занимает первое место в списке лучших бомбардиров РПЛ в этом сезоне. Контракт костариканского игрока с красно-белыми рассчитан до лета 2028 года.

"Спартак" с 37 баллами в активе располагается на третьей позиции в таблице РПЛ. После зимней паузы красно-белые на своем поле примут "Оренбург", матч пройдет в марта 2025 года.

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