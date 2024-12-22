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Бывший спортивный директор "Оренбурга" назвал Вендела лучшим игроком РПЛ

Дмитрий Андреев, экс-спортивный директор "Оренбурга", рассказал, кого считает лучшим футболистом чемпионата России.
Фото: ФК "Зенит"
- Лучший игрок РПЛ? Назову Вендела, как ни крути, он держит уровень. Топ-игрок. Может, сейчас он играет не так ярко, но всем понятно, что он из себя представляет, - передает слова Андреева "РБ Спорт".

27-летний Вендел является футболистом "Зенита" с октября 2020 года. В общей сложности футболист провел за клуб с берегов Невы 142 матча во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 34 результативные передачи. Контракт футболиста с "Зенитом" рассчитан до 2028 года, трансферная стоимость бразильца оценивается в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Вендел провел в РПЛ 15 поединков, один раз поразил ворота соперника и сделал восемь ассистов на партнеров.

"Зенит" после первой части сезона располагается на второй строчке в таблице с 39 набранными очками.

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