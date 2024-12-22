- В мае 2022 года прошло заседание комитета Государственной Думы по спорту, на котором был рассмотрен этот вопрос как на базовом профильном комитете. Затем в силу ряда причин этот вопрос на рассмотрении в Государственной Думе был приостановлен. Сейчас сама Государственная Дума, в том числе по нашей инициативе и клубов, возможно, и инициативе производителей данной продукции, передала на дальнейшее рассмотрение в комитет по экономике, - передаёт слова Митрофанова "Чемпионат".
В настоящее время на матчах Российской премьер-лиги запрещена продажа пива. При этом в 2018 году во время проводившегося в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу реализация пива на стадионах мундиаля была разрешена.
Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что ряд европейских стран якобы выступает за возвращение России в международные турниры. При этом сборная России не была допущена УЕФА к жеребьёвке европейского отборочного турнира к ЧМ-2026, а ранее - к Евро-2024 и двум розыгрышам Лиги наций.
Генсекретарь РФС Митрофанов рассказал о ситуации с возвращением пива на стадионы
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал текущую ситуацию с возможным возвращением пива на российские стадионы.
Фото: РИА Новости