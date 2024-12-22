- Он отдыхает. До 6 января ничего не скажу. Все слухи комментировать не хочу. Давайте скажу, что игрок скоро переходит в "Манчестер"… Я не люблю это. Больше всего я не люблю, когда в трансферное окно кто-то начинает что-то рассказывать. Если кто-то рассказывает, что кто-то куда-то переходит, значит, знает какую-то информацию, - передаёт слова Сафонова Matchtv.ru.
Ранее появилась информация, что "Спартак" изучает вариант с подписанием 28-летнего вратаря ЦСКА Ильи Помазуна в ближайший трансферный период. В текущем сезоне Помазун не провёл за красно-синих ни одного матча, четыре предыдущих сезона вратарь он отыграл в арендах в одном и том же клубе - екатеринбургском "Урале". Одна из этих аренд была досрочно прервана ЦСКА в начале весны из-за травмы основного голкипера Игоря Акинфеева.
Агент Помазуна - по возможному трансферу из ЦСКА в "Спартак": давайте скажу, что Илья скоро переходит в "Манчестер"
Агент голкипера ЦСКА Ильи Помазуна Алексей Сафонов прокомментировал информацию о возможном переходе футболиста в "Спартак".
Фото: РФС