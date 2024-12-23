«Группа, в том числе Александр Мостовой, прошла аттестацию по итогам обучения в Академии РФС. По результатам аттестации в УЕФА подтвердили, что Мостовому и другим обучавшимся может быть присвоена лицензия. Пакет документов об образовании они смогут получить, скорее всего, в начале следующего года», — сообщил неназванный представитель РФС "РИА Новости Спорт".
Напомним, что в июне 2023 года Мостовой подал документы на получение тренерской лицензии УЕФА. Первоначально планировалась стажировка в «Спартаке», однако она не состоялась. В результате бывший игрок «Спартака» прошёл практику в московском «Динамо», где изучал методы работы главного тренера Марцела Лички.
Александр Мостовой выступал за такие известные клубы, как московский «Спартак», португальскую «Бенфику», французский «Страсбур» и испанскую «Сельту». На клубном уровне он провёл 445 матчей, в которых забил 116 голов.
Александр Мостовой успешно завершил обучение в Академии РФС и готов получить тренерскую лицензию
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой успешно прошёл аттестацию в Академии Российского футбольного союза (РФС).
Фото: ФК "Спартак"