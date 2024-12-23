"Классная машина была у Андрея Воронина — «Макларен», у которого двери открываются вверх. Но самый быстрый все равно был Смолов на своей «Ауди» РС6: 700 с чем-то лошадей — то, что Федя подъезжает к Новогорску, было слышно за несколько километров.
У Бори Ротенберга был «Кайен». Ребята как-то решили подшутить — взяли и загнали этот джип прям на середину поля. Выходим на тренировку, а он стоит. Все офигели, но больше всех в шоке был сам Боря: «Епт, а как так?», - цитирует Сапету Sport24.
Александр Сапета играл за «Динамо» с 2011 по 2014 год. Он вернулся в команду в сезоне 2016/17, когда «Динамо» вылетело в ФНЛ и помог клубу вернуться в Российскую Премьер-Лигу. За 110 матчей в качестве центрального полузащитника он забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.
Фёдор Смолов играл за «Динамо» с 2007 по 2015 год. Оба игрока также пересекались в екатеринбургском «Урале» в 2014 году. Андрей Воронин выступал за «Динамо» с 2010 по 2014 год, после перехода из английского «Ливерпуля».
Александр Сапета вспомнил о дорогих машинах Смолова и других игроков "Динамо"
Бывший полузащитник московского «Динамо» Александр Сапета рассказал о дорогих автомобилях своих одноклубников.
Фото: ФК "Краснодар"