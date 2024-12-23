По информации источника, среди утвержденных кандидатов вице-президент и генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров, президент "Ростова" Арташес Арутюнянц и председатель совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин.
Отмечается, что председатель правления петербургского "Зенита" Александр Медведев набрал 9 голосов и не смог занять место в исполкоме РФС.
Напомним, что действующим президентом Российской Премьер-Лиги является Александр Алаев. Ранее стало известно, что выборы нового президента РФС состоятся в феврале 2025 года, действующим президентом Российского Футбольного Союза является Александр Дюков. Сообщается, что его кандидатуру единогласно поддержали клубы чемпионата России.
Источник: "РБ Спорт".
"РБ Спорт": в исполком РФС были утверждены кандидатуры Айдамирова, Арутюнянца и Гафина
На общем собрании РПЛ были утверждены кандидаты в исполком РФС по квоте представителей клубов высшего дивизиона.
Фото: РФС