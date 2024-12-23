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В "Пари НН" рассказали о переговорах с "Динамо" по Грулеву

Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов рассказал о переговорах по переходу Вячеслава Грулева.
Фото: ФК "Динамо"
"Переговоры по Грулеву были еще летом, но и продолжаются сейчас. Пока конкретики по нему нет, не достигли окончательных договоренностей", - цитирует Мелик-Гусейнова "Матч ТВ".

В текущем сезоне Вячеслав Грулев провел за московское "Динамо" во всех турнирах 8 матчей и отметился одним забитым мячом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 1,2 миллионов евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2025 года.

После 18-ти сыгранных туров "Пари НН" располагается на 12-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 16-ю набранными очками.

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