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Ивич: очень надеюсь, что скоро вернусь к работе

Бывший тренер "Краснодара" Владимир Ивич рассказал о своем будущем.
Фото: ФК "Краснодар"
"Мое будущее? Очень надеюсь, что уже скоро вернусь к работе", - приводит слова Ивича "РБ Спорт".

Напомним, в марте текущего года Владимир Ивич был отправлен в отставку с поста главного тренера "Краснодара". На его место пришел Мурад Мусаев.

Под руководством сербского тренера "быки" в предыдущем сезоне большую часть времени занимал лидирующую позицию в турнирной таблице РПЛ, а также дошли до финала Кубка России.

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