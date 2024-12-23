"Мое будущее? Очень надеюсь, что уже скоро вернусь к работе", - приводит слова Ивича "РБ Спорт".
Напомним, в марте текущего года Владимир Ивич был отправлен в отставку с поста главного тренера "Краснодара". На его место пришел Мурад Мусаев.
Под руководством сербского тренера "быки" в предыдущем сезоне большую часть времени занимал лидирующую позицию в турнирной таблице РПЛ, а также дошли до финала Кубка России.
Ивич: очень надеюсь, что скоро вернусь к работе
Бывший тренер "Краснодара" Владимир Ивич рассказал о своем будущем.
Фото: ФК "Краснодар"