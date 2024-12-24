"Это серьезный европейский уровень. Уже никто не сомневается в том, что Матвей закрепился в команде и является достойным конкурентом итальянца [Джанлуиджи Доннаруммы - прим. ред.]. Он закончил этот год на очень хорошей ноте, помог команде в кубковом матче, выиграл серию пенальти. Перед началом второй части сезона они будут в равных условиях", - приводит слова Кафанова Sport24.
Матвей Сафонов является игроком французского футбольного клуба "ПСЖ" с июня 2024 года. Парижанам летом удалось договориться с "Краснодаром" о переходе в свою команду вратаря сборной России - сумма компенсации за трансфер составила 20 млн евро. Соглашение, которое между собой заключили Сафонов и "ПСЖ", рассчитано на срок до 30 июня 2029 года.
В составе новой команды 25-летний голкипер 8 раз появлялся на поле в официальных матчах. Три матча были им отыграны "на ноль", а в остальных пяти матчах всего пропустил 6 голов.
"Серьезный европейский уровень". Кафанов считает Сафонова достойным конкурентом Доннаруммы в "ПСЖ"
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал о том, как оценивает игру российского голкипера Матвея Сафонова на данный момент в составе французского "ПСЖ".
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