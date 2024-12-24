Матчи Скрыть

В "Локомотиве" ответили о возможности продажи Алексея Батракова

Генеральный директор "Локомотива" Владимир Леонченко рассказал, насколько для клуба будет сложным решение о продаже Алексея Батракова в случае поступления предложения, от которого невозможно отказаться.
Фото: ФК "Локомотив"
"Мы сейчас абсолютно не рассматриваем продажу футболиста. Как я говорил, мы хотим сохранить эту команду", - приводит слова Леонченко "Матч ТВ".

Алексей Батраков является воспитанником академии московского "Локомотива". Действующее соглашение между игроком и клубом рассчитано на срок до конца сезона-2026/27. Ранее представитель Батракова анонсировал проведение переговоров с "железнодорожниками" о продлении контракта 19-летнего полузащитника.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится