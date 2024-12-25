"Торпедо" вот сразу вспоминается с великим прошлым. На самом деле если поддержать такие команды и помочь им честно вернуться, то элиту можно расширять смело до 18 команд. "Сочи" и "Уралу" надо играть в РПЛ, такие стадионы пропадают, "Балтика", "Алания" вот скоро построит стадион. Еще раз повторюсь, что 16 команд на высшем уровне маловато", - приводит слова Бояринцева "ВсеПроСпорт".
Начиная с сезона-1998 в элитном дивизионе чемпионата России по футболу принимают участие 16 команд.
Волгоградский "Ротор" под руководством тренерского штаба во главе с Денисом Бояринцевым в текущем сезоне Первой лиги после 21-го тура набрал 30 очков, которые позволяют команде в настоящее время занимать седьмое место в турнирной таблице. Отставание от зоны стыковых матчей (т.е. 4-го места) составляет 7 очков.
Денис Бояринцев выступил за расширение РПЛ до 18 команд
Главный тренер волгоградского "Ротора" Денис Бояринцев вспомнил о других великих клубах, которые в настоящее время не выступают в элитном дивизионе.
Фото: ФК "Ротор"