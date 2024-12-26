- Когда эта новость только появилась, Мусаев и Дивеев сразу начали меня подкалывать, а родители рассказали, что все родственники начали их поздравлять. Но я поспешил всех успокоить - все новости я сам узнал из интернета. Никакой информации об интересе "Монако" у меня нет, - передает слова узбекского футболиста Sport24.
21-летний Файзуллаев выступает за ЦСКА августа 2023 года. В общей сложности атакующий полузащитник провел за "армейцев" 55 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал 20 голевых передач на партнеров. Трудовой договор футболиста с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2026 года, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Файзуллаева в восемь миллионов евро.
В текущем сезоне РПЛ Файзуллаев выходил на поле в составе "армейцев" в 16 матчах, дважды поразил ворота соперников и трижды ассистировал партнерам.
ЦСКА с 31 баллом в активе располагается на шестой строчке в турнирной таблице. После зимней паузы "армейцы" в гостях сыграют с "Зенитом" в рамках 19-го тура РПЛ, встреча пройдет в начале марта.
Файзуллаев ответил на вопрос о возможном переходе в "Монако"
Полузащитник столичного ЦСКА Аббосбек Файзуллаев высказался о слухах относительно возможного трансфера в "Монако".
Фото: Официальный сайт РПЛ