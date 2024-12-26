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Фатих Текке: Турция поддержала бы возвращение России в международный футбол

Бывший нападающий «Зенита» Фатих Текке выразил уверенность в том, что Турция поддержала бы возвращение России на международную футбольную арену
Фото: ФК "Зенит"
Фатих Текке провёл пять сезонов в Российской Премьер-Лиге, играя за казанский «Рубин» и петербургский «Зенит».

«Если бы проводилось голосование, конечно, Турецкая федерация футбола проголосовала бы за возвращение России в международные турниры. Никаких сомнений. В Турции отлично относятся к русским, это всем известно», — цитирует Текке "РБ Спорт".

Напомним, что ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказывал мнение, что Германия, Швеция и Норвегия также были бы рады видеть Россию в числе участников мировой футбольной семьи.

Недавно, 13 декабря, состоялась жеребьевка европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года, который пройдёт в США и Мексике. Из-за санкций, введённых в отношении нашей национальной сборной, она не смогла принять участие в жеребьёвке. Групповой этап квалификационного турнира УЕФА начнётся в марте 2025 года и завершится в марте 2026-го.

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