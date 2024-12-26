Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Сити
1 - 1 1 1
ЭвертонЗавершен
Челси
1 - 2 1 2
ФулхэмЗавершен
Ноттингем Форест
1 - 0 1 0
ТоттенхэмЗавершен
Саутгемптон
0 - 1 0 1
Вест ХэмЗавершен
Борнмут
0 - 0 0 0
Кристал ПэласЗавершен
Ньюкасл
3 - 0 3 0
Астон ВиллаЗавершен
Вулверхэмптон
2 - 0 2 0
Манчестер ЮнайтедЗавершен

Текке: Турция проголосовала бы за возвращение России в международные турниры. Никаких сомнений

Экс-футболист "Зенита" Фатих Текке заявил, что в Турции поддержали бы возвращение России в мировой футбол.
Фото: Getty Images
- Если бы проводилось голосование, конечно, Турецкая федерация футбола проголосовала бы за возвращение России в международные турниры. Никаких сомнений. В Турции отлично относятся к русским, это всем известно.

С февраля 2022 года российские команды, как клубные, так и национальные, не допускаются к участию в международных турнирах.

Бывший турецкий футболист Фатих Текке выступал за петербургский "Зенит" с 2006 по 2009 год. В составе сине-бело-голубых экс-нападающий провел 91 матч и забил 29 голов. Он становился чемпионом России, обладателем Суперкубка России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА.

Источник: "РБ Спорт"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится