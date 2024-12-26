- Если бы проводилось голосование, конечно, Турецкая федерация футбола проголосовала бы за возвращение России в международные турниры. Никаких сомнений. В Турции отлично относятся к русским, это всем известно.
С февраля 2022 года российские команды, как клубные, так и национальные, не допускаются к участию в международных турнирах.
Бывший турецкий футболист Фатих Текке выступал за петербургский "Зенит" с 2006 по 2009 год. В составе сине-бело-голубых экс-нападающий провел 91 матч и забил 29 голов. Он становился чемпионом России, обладателем Суперкубка России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА.
Источник: "РБ Спорт"
Текке: Турция проголосовала бы за возвращение России в международные турниры. Никаких сомнений
Экс-футболист "Зенита" Фатих Текке заявил, что в Турции поддержали бы возвращение России в мировой футбол.
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