- Мне кажется, Промес не вернётся на прежний уровень. Он в большой футбол не вернётся - не увидим старого Квинси. У него утеряна мотивация, наверное, это связано с нынешними проблемами, - цитирует Пятницкого "Чемпионат".
Напомним, нидерландский футболист выступал за "Спартак" на протяжении семи лет с перерывом игры в "Севилье" и "Аяксе". В общей сложности он провел за красно-белых 235 матча, в которых записал на свой счет 114 забитых мячей и 59 ассистов на партнеров.
Сейчас Промес является игроком дубайского клуба "Юнайтед". Контракт Промеса со "Спартаком" истек летом 2024 года.
Пятницкий: Промес не вернется в большой футбол
Бывший футболист столичного "Спартака" Андрей Пятницкий высказался о бывшем форварде красно-белых Квинси Промесе.
Фото: ФК "Спартак"