"Акинфеев — лучший вратарь в чемпионате. Думаю, каждый тренер хотел бы иметь в команде такого надежного вратаря и человека. Периодически появляются голоса, которые говорят, а не пора ли ему заканчивать. Нет, не пора. Пускай играет хоть до 50 лет, если будет выступать на таком же уровне", - приводит слова Непомнящего Legalbet.
Игорь Акинфеев выступает в составе московского ЦСКА. Действующее соглашение между 38-летним вратарем и футбольным клубом рассчитано на срок до конца сезона-2025/26. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость голкипера составляет 1 млн евро.
В текущем сезоне Игорь Акинфеев в составе "армейцев" в общей сложности принял участие в 17 официальных матчах (все - в Российской Премьер-Лиге), в которых ему удалось 7 раз отыграть матчи "на ноль", а в оставшихся играх всего пропустил 14 голов.
Непомнящий: пора ли Акинфееву заканчивать? Нет, не пора. Пускай играет до 50 лет
Российский тренер Валерий Непомнящий поделился своим мнением об игре вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева.
Фото: ПФК ЦСКА