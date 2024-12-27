"Людям нравится троллить соперника, кричать про него гадости. Это часть футбола. Я сам не любитель такого. Но если настроение хорошее, почему бы не покричать?! Но тут объединение многих клубов произошло? Не преувеличивайте. Каждого лидера ненавидят, "Спартак", за ними ЦСКА, сейчас "Зенит", это судьба лидера, вечный чемпион наскучил", - приводит слова Геркуса "СЭ".
Петербургский "Зенит" последние шесть сезонов Российской Премьер-Лиги становился чемпионом России. Кроме того, за это время сине-бело-голубые пять раз стали обладателями Суперкубка России и два раза - обладателем Кубка России.
Впервые кричалка "Зенит" - позор российского футбола" была озвучена 6 мая 2024 года болельщиками воронежского "Факела" на матче с "Зенитом". Затем ее неоднократно повторяли фанаты других клубов РПЛ, за что команды получали штрафы.
Илья Геркус - о кричалке "Зенит" - позор российского футбола": если настроение хорошее, почему бы не покричать?!
Бывший президент московского "Локомотива" Илья Геркус поделился мнением, почему болельщики других клубов во время матчей скандируют кричалку "Зенит" — позор российского футбола".
Фото: ФК "Зенит"