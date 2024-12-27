"Для меня то, что Костю признали лучшим игроком и он получил призы. Как для агента, для меня – это важно. Второе выделю, что в Россию приехала сборная Брунея и отдохнула в Краснодаре. Рад за них, когда они ещё попадут в Краснодар?
Сколько бы ноги ни вытирали в начале сезона об Станковича, но концовку "Спартак" провёл красиво. Из тренеров также отмечу Галактионова, ниже своего уровня не падал", - приводит слова Сафонова Metaratings.
Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин был признан лучшим игроком чемпионата России по футболу сезона-2023/24. Товарищеский матч между сборными России и Брунея прошёл 15 ноября в Краснодаре и завершился победой подопечных Валерия Карпина со счётом 11:0.
Деян Станкович возглавляет московский "Спартак" с мая 2024 года. Под его руководством красно-белые в 18 матчах Российской Премьер-Лиги набрали 37 очков и расположились на третьем месте в турнирной таблице. Михаил Галагтионов является главным тренером московского "Локомотива" с ноября 2022 года. В текущем сезоне "железнодорожники" с 25-ю очками на данный момент идут пятыми.
Агент Сафонов: сколько бы ноги ни вытирали об Станковича, но концовку "Спартак" провёл красиво
Алексей Сафонов, агент нападающего московского "Динамо" Константина Тюкавина, перечислил самые важные, с его точки зрения, события в российском футболе в 2024 году.
Фото: ФК "Спартак"