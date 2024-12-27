"Надо смотреть на три показателя: возраст, умение играть ногами и опыт. Исходя из этих вводных, к игре в европейском клубе точно готов Саша Максименко. Также есть шансы у Жени Латышонка и Стаса Агкацева. Если бы Саша Селихов играл в другом клубе и имел игровую практику, он вполне бы мог заинтересовать европейские клубы. Лунева не называю из-за возраста. Думаю, Андрей уже хочет закончить карьеру в России", - приводит слова Кафанова "РБ Спорт".
30-летний Александр Селихов в настоящее время выступает в составе московского "Спартака", в который он перешёл в январе 2017 года. Действующее соглашение между вратарем и футбольным клубом рассчитано на срок до 30 июня 2025 года. Согласно данным, которые представлены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость голкипера составляет 1,5 млн евро.
В текущем сезоне Александр Селихов в составе "Спартака" в общей сложности принял участие в 8 официальных матчах (все в Кубке России), 3 из которых он отыграл "на ноль", а в других пяти матчах он всего пропустил 7 голов.
Кафанов: если бы Селихов играл не в "Спартаке", он мог бы заинтересовать европейские клубы
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов назвал российских вратарей, которое, по его мнению, прямо сейчас готовы к переезду в Европу.
Фото: ФК "Спартак"