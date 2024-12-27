Матчи Скрыть

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Парма
17:00
МонцаНе начат
Эмполи
17:00
ДженоаНе начат
Кальяри
20:00
ИнтерНе начат
Лацио
22:45
АталантаНе начат

Гаджиев: желаю РПЛ, чтоб в 2025 году на стадионах не летали беспилотники

Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев рассказал о своих пожеланиях российскому футболу на 2025 год.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"Желаю российскому футболу и РПЛ, чтоб на заполненных до отказа стадионах в 2025 году не летали беспилотники. Мы знаем, что они долетали до Воронежа, Ростова, Грозного и Махачкалы. Надо, чтобы такого не было. И желаю российскому футболу скорейшего возвращения в Европу, но случится это или не случится – не знаю", – приводит слова Гаджиева Metaratings.

По итогам первой части текущего сезона Российской Премьер-Лиги в турнирной таблице первое место занимает футбольный клуб "Краснодар" (39 очков), второе место - петербургский "Зенит" (39 очков), третье место - московский "Спартак" (37 очков), четвертое место - московское "Динамо" (35 очков), пятое место - московский "Локомотив" (35 очков).

Чемпионат России по футболу после зимнего перерыва возобновиться возобновиться 28 февраля матчем 19 тура между махачкалинским "Динамо" и московским "Локомотивом".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится