"Желаю российскому футболу и РПЛ, чтоб на заполненных до отказа стадионах в 2025 году не летали беспилотники. Мы знаем, что они долетали до Воронежа, Ростова, Грозного и Махачкалы. Надо, чтобы такого не было. И желаю российскому футболу скорейшего возвращения в Европу, но случится это или не случится – не знаю", – приводит слова Гаджиева Metaratings.
По итогам первой части текущего сезона Российской Премьер-Лиги в турнирной таблице первое место занимает футбольный клуб "Краснодар" (39 очков), второе место - петербургский "Зенит" (39 очков), третье место - московский "Спартак" (37 очков), четвертое место - московское "Динамо" (35 очков), пятое место - московский "Локомотив" (35 очков).
Чемпионат России по футболу после зимнего перерыва возобновиться возобновиться 28 февраля матчем 19 тура между махачкалинским "Динамо" и московским "Локомотивом".
Гаджиев: желаю РПЛ, чтоб в 2025 году на стадионах не летали беспилотники
Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев рассказал о своих пожеланиях российскому футболу на 2025 год.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала