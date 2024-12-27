- Доволен ли Гончаренко результатом? Мы понимаем, что полностью быть довольным - это абсурд. Так невозможно. Это значит возгордиться. Гордыня - это большой грех. Виктор Михайлович всё понимает. Он трезво смотрит на ситуацию. Он иногда эмоционирует. Но мы считаем, что он ведёт команду в правильном направлении, - приводит слова Мелик-Гусейнова "Чемпионат".
В 8 матчах во всех турнирах под руководством главного тренера Виктор Гончаренко "Пари Нижний Новгород" одержал 2 победы, дважды сыграл вничью и потерпел 4 поражения. В турнирной таблице Российской премьер-лиги волжане с 16 очками в 18 матчах находятся на 12-м месте, опережая за счёт победы в личной встрече имеющие столько же очков подмосковные "Химки". Зону прямого вылета в Первую лигу нижегородцы опережают на 3 очка.
Гендиректор "Пари НН" - о результатах клуба: Гончаренко трезво смотрит на ситуацию
Генеральный директор "Пари Нижнего Новгорода" Давид Мелик-Гусейнов рассказал, доволен ли результатами своей команды главный тренер волжан Виктор Гончаренко.
Фото: ПФК ЦСКА