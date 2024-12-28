"Я очень надеюсь, что первая часть чемпионата была неким плацдармом для Марко Николича, который все понял, разобрался в ситуации, с игроками, не стал ничего ломать, потому что у него было не так много времени перед стартом сезона для "раскачки", - приводит слова Корнаухова "РБ Спорт".
Марко Николич возглавил московский ЦСКА в июне 2024 года. Под его руководством "армейцы" в 18 матчах Российской Премьер-Лиги набрали 31 очко, которое позволяет красно-сними в настоящее время занимать шестое место в турнирной таблице. Отставание от первого места составляет 8 очков, а от третьего места - 6 очков.
В первом после зимнего перерыва туре подопечные Марко Николича 1 марта 2025 года на выезде сыграют против петербургского "Зенита".
Корнаухов: первая часть сезона РПЛ была плацдармом для Николича в ЦСКА
Директор клубной школы московского ЦСКА Олег Корнаухов поделился своим мнением о выступлении "армейцев" в первой части текущего сезона РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА