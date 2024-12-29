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Широков: Батраков в плане потенциала сильнее Глушенкова. Более разносторонний игрок

Экс-гендиректор "Леон Сатурна" Роман Широков назвал Алексея Батракова перспективнее Максима Глушенкова.
Фото: ФК "Локомотив"
- Кто номер один в осенней части сезона? Батраков. Без сомнений. Номер один, сто процентов. Кто в плане потенциала сильнее – он или Глушенков? Батраков. Он более разносторонний игрок. Хотя играют они на разных позициях.

Атакующий полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков в текущем сезоне забил 11 голов и отдал 8 голевых передач в 23 матчах в чемпионате и Кубке России.

Вингер "Зенита" Максим Глушенков принял участие в 14 играх, в которых отметился 10 забитыми мячами и двумя результативными ассистами.

В гонке бомбардиров РПЛ Глушенков опережает Глушенкова на два мяча.

Источник: "РБ Спорт"

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