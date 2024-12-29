- Ничего экстраординарного в первой части сезона не произошло. Те, кто и должен был, участвуют в чемпионской гонке. Но в какой-то момент разочаровал "Зенит", допустив пару поражений у себя дома. Это дало конкурентам возможность приблизиться. Если брать команды верхней части чемпионата, "Зенит" пока главное разочарование сезона.
"Зенит" набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице по итогам первой части текущего сезона российской Премьер-лиги, уступая "Краснодару", на счету которого аналогичное количество баллов, лишь по дополнительным показателям. Подопечные Сергея Семака одержали 12 побед, трижды сыграли вничью и потерпели три поражения в 18 стартовых турах чемпионата России. В начале сезона петербуржцы завоевали Суперкубок России, обыграв краснодарцев со счетом 4:2.
Напомним, по итогам прошлого сезона сине-бело-голубые оформили требл, собрав все возможные награды.
Источник: "Чемпионат"
Кобелев: "Зенит" - главное разочарование этого сезона
Бывший футболист "Зенита" Андрей Кобелев назвал команду главным разочарованием первой части РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"