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"Они выкарабкаются, все будет нормально". Глушаков назвал главное разочарование сезона в РПЛ

Хавбек "Химок" Денис Глушаков рассказал, кого можно назвать главным разочарованием в первой части сезона.
Фото: ФК "Ахмат"
"Разочаровал "Ахмат". На данный момент они играют не на свое место. Не думал, что они будут болтаться в конце. Но они выкарабкаются, все будет нормально", - приводит слова Глушакова "Матч ТВ".

"Ахмат" в 18 первых турах текущего сезона РПЛ одержал всего 2 победы, 7 раз сыграл вничью и потерпел 9 поражений. Грозненцы забили 16 мячей и пропустили 32. На зимний перерыв в чемпионате России подопечные Сергея Ташуева ушли, занимая предпоследнюю 15-ю строчку в турнирной таблице. От зоны стыковых матчей команду отделяет один балл.

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