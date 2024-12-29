"Разочаровал "Ахмат". На данный момент они играют не на свое место. Не думал, что они будут болтаться в конце. Но они выкарабкаются, все будет нормально", - приводит слова Глушакова "Матч ТВ".
"Ахмат" в 18 первых турах текущего сезона РПЛ одержал всего 2 победы, 7 раз сыграл вничью и потерпел 9 поражений. Грозненцы забили 16 мячей и пропустили 32. На зимний перерыв в чемпионате России подопечные Сергея Ташуева ушли, занимая предпоследнюю 15-ю строчку в турнирной таблице. От зоны стыковых матчей команду отделяет один балл.
"Они выкарабкаются, все будет нормально". Глушаков назвал главное разочарование сезона в РПЛ
Хавбек "Химок" Денис Глушаков рассказал, кого можно назвать главным разочарованием в первой части сезона.
Фото: ФК "Ахмат"