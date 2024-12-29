О гибели бывшего футболиста национальной сборной России, которому было 43 года, сообщает в своем телеграм-канале юрист Антон Смирнов.
Напомним, ранее Бугаева арестовали в Краснодаре с наркотическими веществами и приговорили к 9,5 годам колонии строгого режима.
Бугаев за время своей профессиональной карьеры выступал за "Томь", "Локомотив", "Краснодар" и ряд других российских команд. Также в активе Бугаева семь матчей за сборную России.
Бывший футболист сборной России Бугаев погиб в зоне СВО
Бывший российский футболист Алексей Бугаев погиб на СВО.
Фото: СЭ