"У меня смешанные впечатления от работы Станковича. Я думал, что у него уйдет меньше времени на то, чтобы вникнуть в суть дела. Сейчас было видно, что команда в хорошей физической форме. Но у меня ощущение, что это больше "импровизационная" и эмоциональная команда. Станкович был таким футболистом, сейчас он сделал команду, подобную той, в которой играл. Баланс физической силы и хорошей техники", - приводит слова Черданцева "Матч ТВ".
Деян Станкович занял пост главного тренера московского "Спартака" в мае 2024 года, подписав с футбольным клубом 2-летний контракт. Под руководством сербского специалиста красно-белые в 18 матчах текущего сезона Российской Премьер-Лиги набрали 37 очков, которые позволяют команде на данный момент занимать третье место в турнирной таблице.
Кроме того, "Спартак" продолжает выступление в Кубке России - в марте ему предстоит матч на втором этапе 1/4 финала Пути регионов с тольяттинским "Акроном".
Черданцев: у меня смешанные впечатления от работы Станковича в "Спартаке"
Футбольный комментатор и телеведущий Георгий Черданцев поделился своими впечатлениями от работы главного тренера московского "Спартака" Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"