"Проблема с атакой не была решена, ушли Чалов и Заболотный, а Гуарирапа перешел только в сентябре. Зрелищности ЦСКА не хватает по сравнению с командой Федотова. В прошлом году это была одна из самых ярких команд чемпионата. Сейчас всё слишком прагматично. Я ожидал большего, даже учитывая проблемы с составом. Николич - качественный тренер, это было понятно еще по работе с "Локомотивом". У него большой опыт. Но пока на игру команды смотреть скучно", - поделился Черданцев.
Экс-наставник московского "Локомотива" Марко Николич возглавил ЦСКА перед стартом текущего сезона. На своем посту сербский специалист сменил россиянина Владимира Федотова, под управлением которого команда завершила прошлый сезон на 6-м месте в турнирной таблице.
На зимнюю паузу в сезоне 2024/25 "армейцы" ушли с 31-м очком в 18-ти матчах. Команда занимает в турнирной таблице 6-е место, а отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 8 очков. В летнее трансферное окно состав ЦСКА покинул лучший бомбардир прошлого сезона Федор Чалов. Нападающий перебрался в греческий ПАОК. Дублер Чалова в прошлом сезоне Антон Заболотный на правах свободного агента перебрался в "Химки".
Источник: "Матч ТВ"
Черданцев: на игру ЦСКА при Николиче смотреть скучно. При Федотове это была одна из самых ярких команд РПЛ
Футбольный комментатор Георгий Черданцев высказался о результатах ЦСКА под руководством сербского тренера Марко Николича.
Фото: YouTube-канал UNTD