- Очень надеюсь, что в 2025 году "Зенит" возьмет седьмое чемпионство подряд. К сожалению, у меня не получается часто следить за матчами российской лиги, но я верю в "Зенит". Мое сердце с этим клубом, и очередной их трофей очень бы меня обрадовал.
"Зенит", шесть раз подряд выигрывающий золотые медали российской Премьер-лиги, завершил первую часть текущего сезона, находясь на второй строчке в турнирной таблице. Петербуржцы набрали 39 очков и уступают "Краснодару" лишь по результату личных встреч. Московский "Спартак", идущий на третьем месте, сине-бело-голубые опережают на два балла.
Напомним, в мае 2025 года клуб с берегов Невы отпразднует столетие со дня основания.
Источник: "РБ Спорт"
Текке: надеюсь, в 2025 году "Зенит" возьмет седьмое чемпионство подряд
Бывший игрок "Зенита" Фатих Текке признался, что его порадовало бы очередное чемпионство петербургской команды.
Фото: Global Look Press