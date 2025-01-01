"Клаудиньо бы хотел назвать, хорошо раньше смотрелся, но, к сожалению, сейчас уже похуже. Не знаю, чего ему не хватает, пусть тренер разбирается. Бразильцы же народ сложный. Один агент мне говорил, что больше двух бразильцев нельзя держать в команде (смеется)", - приводит слова Тарханова "ВсеПроСпорт".
В текущем сезоне Клаудиньо в составе "Зенита" в общей сложности принял участие в 20 официальных матчах, в которых ему удалось забить 1 гол и отдать партнерам по команде 5 голевых передач.
Клаудиньо играет за "Зенит" с августа 2021 года. Его действующий контракт с сине-бело-голубыми рассчитан на срок до конца сезона-2027/28. Согласно данным, которые представлены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет 17 млн евро.
Тарханов - о Клаудиньо в "Зените": говорят, нельзя держать в команде больше двух бразильцев
Российский тренер Александр Тарханов дал ответ на вопрос о том, кого считает лучшим игроком РПЛ по итогам 2024 года.
Фото: ФК "Зенит"