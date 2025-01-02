"Мы не захотели продлевать контракт. Башич счастлив в "Оренбурге", у него нет проблем. Но если поступит хорошее предложение из Европы, он готов уехать. РПЛ — хорошая лига, но мы должны думать о его будущем как игрока национальной сборной. В случае если "Оренбург" не останется в РПЛ, Башич 100% уйдет, но мы еще не решили, куда", - цитирует агента Sport24.
Иван Башич перешел в "Оренбург" из боснийской "Зриньски Мостар" летом 2022 года за 550 тысяч евро. В составе оренбуржцев атакующий полузащитник провел во всех турнирах 75 матчей и записал на свой счет 4 забитых мяча и 6 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 1,2 миллионов евро, контракт боснийца с клубом истекает по окончании этого сезона.
После 18-ти сыгранных туров команда Владимира Слишковича располагается на последней строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 8-ю набранными очками.
Агент Башича: мы не захотели продлевать контракт. В случае если "Оренбург" не останется в РПЛ, Башич 100% уйдет
Футбольный агент Асхат Идризович, представляющий интересы полузащитника "Оренбурга" Ивана Башича, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Оренбург"