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Агент Башича: мы не захотели продлевать контракт. В случае если "Оренбург" не останется в РПЛ, Башич 100% уйдет

Футбольный агент Асхат Идризович, представляющий интересы полузащитника "Оренбурга" Ивана Башича, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Оренбург"
"Мы не захотели продлевать контракт. Башич счастлив в "Оренбурге", у него нет проблем. Но если поступит хорошее предложение из Европы, он готов уехать. РПЛ — хорошая лига, но мы должны думать о его будущем как игрока национальной сборной. В случае если "Оренбург" не останется в РПЛ, Башич 100% уйдет, но мы еще не решили, куда", - цитирует агента Sport24.

Иван Башич перешел в "Оренбург" из боснийской "Зриньски Мостар" летом 2022 года за 550 тысяч евро. В составе оренбуржцев атакующий полузащитник провел во всех турнирах 75 матчей и записал на свой счет 4 забитых мяча и 6 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 1,2 миллионов евро, контракт боснийца с клубом истекает по окончании этого сезона.

После 18-ти сыгранных туров команда Владимира Слишковича располагается на последней строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 8-ю набранными очками.

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