"Возвращение в Россию? Очень маловероятно. Такой сценарий мы не рассматриваем", - цитирует агента "РБ Спорт".
Реми Кабелла выступал за "Краснодар" с 2019 по 2022 год, полузащитник провел в составе южан 62 матча и записал на свой счет 17 забитых мячей и 11 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 34-летнего игрока в 3 миллиона евро, контракт полузащитника с французским "Лиллем" рассчитан до конца этого сезона.
Агент экс-игрока "Краснодара" Кабелла высказался о возможном возвращении француза в Россию
Футбольный агент Энтони Федон, представляющий интересы бывшего полузащитника "Краснодара" Реми Кабелла, высказался о возможном возвращении игрока в Россию.
Фото: ФК "Краснодар"