"Лучшие из россиян в этом 2024 году — Тюкавин и Батраков. Выделил бы их двух. Среди иностранцев назову Угальде, он здорово раскрылся. У нас в чемпионате человек, который забивает 15–16 голов, почти всегда становится лучшим бомбардиром. Он уже сейчас столько забил, а еще играть и играть", - приводит слова Ловчева Sport24.
22-летний нападающий Константин Тюкваин выступает в составе московского "Динамо". В сезоне-2024/25 он принял участие в 21 официальном матче, в котором сумел забить 8 голов и отдать 3 голевые передачи.
19-летний полузащитник Алексей Батраков выступает в составе московского "Локомотива". В сезоне-2024/25 он принял участие в 23 официальных матчах, в которых сумел забить 11 голов и отдать 8 голевых передач.
22-летний коста-риканский нападающий Манфред Угальде выступает в составе московского "Спартака". В сезоне-2024/25 он принял участие в 22 официальных матчах, в которых сумел забить 16 голов и отдать 3 голевые передачи.
"Он здорово раскрылся". Ловчев назвал лучшего легионера в РПЛ по итогам 2024 года
Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев назвал лучших футболистов Российской Премьер-Лиги по итогам 2024 года.
Фото: ФК "Спартак"