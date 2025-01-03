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Представители Себальоса - об интересе ЦСКА: он не продается. И уж тем более за 4 миллиона евро

В агентстве ML Sports, клиентом которого является форвард "Бока Хуниорс" Эсекьель Себальос, прокомментировали слухи об интересе ЦСКА к футболисту.
Фото: Getty Images
"Нам ничего не известно о предложении ЦСКА. Себальос не продается. И уж тем более за 4 миллиона евро", цитирует агентство "Матч ТВ"

Ранее в СМИ появилась информация об интересе московского ЦСКА к левому вингеру аргентинского "Бока Хуниорс" Эсекьелю Себальосу. По данным источников, "армейцы" сделали аргентинскому клубу предложение в размере 4-х миллионов евро.

Себальос является воспитанником клуба "Бока Хуниорс". В завершившемся сезоне на его счету 2+2 по системе гол+пас в 25-ти встречах. Transfermarkt оценивает игрока в 6 миллионов евро.

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