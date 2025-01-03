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Гендир "Пари НН" поддержал объединение чемпионатов России и Белоруссии

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался в поддержку возможного объединения российских и белорусских футбольных лиг.
«Я за объединение чемпионатов России и Беларуси и расширение лиги. Надо сделать не 16, а минимум 18 команд, можно и больше. Есть примеры чемпионатов, где клубов гораздо больше, чем у нас. Я за то, чтобы лигу закрыть. Тогда у команд будет больше маневров и возможностей, для того чтобы показывать красивый футбол. Процессы должны быть максимально прозрачными. Команды из Беларуси точно не уронят уровень РПЛ», — цитирует Мелик-Гусейнова "РБ Спорт".

Напомним, что в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ) участвуют 16 команд. Последний год, когда в первой по уровню лиге страны выступало более 16 команд, был в 1997 году, когда в чемпионате приняло участие 18 команд. Также стоит отметить, что недавно были внесены изменения в проведение таких турниров, как Кубок России и Вторая лига, которая теперь состоит из нескольких дивизионов.

Ранее министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук допустил возможность интеграции белорусских клубов в российские турниры.

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