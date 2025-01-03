"Я думаю, что Промесу неплохо живётся в Дубае. Москва - великолепный город, зато в Дубае весь год тепло. В финансовом отношении он уже заработал свое в карьере. Самое главное, чтобы вся эта история закончилась. Уголовное дело неприятное", - заявил Титов.
Напомним, Квинси Промес покинул московский "Спартак" летом прошлого года в статусе свободного агента. В весенней части прошлого сезона нидерландский легионер не выходил на поле в составе красно-белых из-за ареста в ОАЭ. Футболист был задержан в аэропорту Дубая при попытке вылететь из страны.
На родине Промеса обвиняют в контрабанде крупной партии наркотиков и нападении с ножом на члена семьи. Суммарно игроку грозит 7.5 лет тюрьмы. Сообщалось, что Нидерланды подавали в ОАЭ запрос на экстрадицию футболиста. В 2024-м году Промес, которому запрещен выезд из ОАЭ, подписал контракт с клубом "Дубай Юнайтед" из второго дивизиона ОАЭ.
Источник: Metaratings
Экс-капитан "Спартака" Титов: думаю, Промесу неплохо живётся в Дубае. Главное, чтобы вся эта история закончилась
Бывший полузащитник "Спартака" Егор Титов поделился мнением об экс-футболисте красно-белых Квинси Промесе.
Фото: официальный сайт "Спартака"